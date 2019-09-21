Коломойський заперечує переговори з владою щодо "ПриватБанку"

"Я це читаю тільки в пресі. Ніяких реальних переговорів, консультацій не ведеться. Компроміс колись потрібен, тому що ми від нового власника акцій "Приватбанку" не відстанемо", — заявив він.

Коломойський висловив готовність відмовитися від своїх претензій, але натякнув, що згоден на це за відповідних умов.

"Нас цікавить "ПриватБанк", але, якщо цей процес врегулювання велика складність і це може викликати якусь турбулентність на фінансовому ринку, то нічого страшного, ми можемо відмовитися від цього. Все продається і все купується в бізнесі", — сказав олігарх.

Він зауважив, що "чекає на чесний судовий процес" і висловив впевненість, що після судів держава почне пошуки компромісу з колишніми акціонерами.

"Я думаю, все стане на свої місця, і держава, напевно, прийде до того, що треба з колишніми власниками шукати компроміс, тому що воно їх, зі своєї волі чи волі недобросовісних чиновників, пограбувало, позбавило особистої власності", – стверджує Коломойський.

При цьому він заявив, що в нього "немає питань" до чинного секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка, який був міністром фінансів у період націоналізації "Приватбанку".

Нагадаємо, Гончарук заявив про ситуацію навколо ПриватБанку: жодних перемовин уряд ні з ким не веде.