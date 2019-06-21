Зеленский отменил еще 10 указов

Документом Президент постановил признать утратившими силу:

1. Указ Президента Украины от 16 октября 2014 года № 812 "О Совете по вопросам судебной реформы";

2. Указ Президента Украины от 27 октября 2014 года № 826 "Вопросы Совета по вопросам судебной реформы";

3. Указ Президента Украины от 3 марта 2015 года № 119 "О Конституционной Комиссии";

4. Указ Президента Украины от 31 марта 2015 года № 190 "Вопросы Конституционной Комиссии";

5. Указ Президента Украины от 25 апреля 2015 года № 243 "Об изменениях в составе Совета по вопросам судебной реформы";

6. пункт 3 статьи 2 Указа Президента Украины от 13 мая 2015 года № 267 "О ликвидации Консультативного совета реформ";

7. Указ Президента Украины от 18 мая 2015 года № 273 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 31 марта 2015 года № 190";

8. Указ Президента Украины от 9 июня 2015 года № 317 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 31 марта 2015 года № 190";

9. Указ Президента Украины от 17 августа 2015 года № 475 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 31 марта 2015 года № 190";

10. Указ Президента Украины от 17 августа 2015 года № 476 "Об изменении в составе Совета по вопросам судебной реформы";

11. Указ Президента Украины от 27 февраля 2018 года № 44 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины";

12. пункты 3 и 5 статьи 1 Указа Президента Украины от 18 мая 2019 года № 281 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины".

Напомним, Зеленский создал комиссию по вопросам правовой реформы.

Как сообщал УНН, вчера Зеленский отменил около 60 указов.

Также он признал утратившим силу указ, которым регулировался порядок установления сигнальных устройств на автомобилях.

Впоследствии Президент отменил еще более 120 указов.