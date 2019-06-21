Зеленський скасував ще 10 указів

Документом Президент постановляє визнати такими, що втратили чинність:

1. Указ Президента України від 16 жовтня 2014 року № 812 "Про Раду з питань судової реформи";

2. Указ Президента України від 27 жовтня 2014 року № 826 "Питання Ради з питань судової реформи";

3. Указ Президента України від 3 березня 2015 року № 119 "Про Конституційну Комісію";

4. Указ Президента України від 31 березня 2015 року № 190 "Питання Конституційної Комісії";

5. Указ Президента України від 25 квітня 2015 року № 243 "Про зміни у складі Ради з питань судової реформи";

6. пункт 3 статті 2 Указу Президента України від 13 травня 2015 року № 267 "Про ліквідацію Дорадчої ради реформ";

7. Указ Президента України від 18 травня 2015 року № 273 "Про внесення змін до Указу Президента України від 31 березня 2015 року № 190";

8. Указ Президента України від 9 червня 2015 року № 317 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 31 березня 2015 року № 190";

9. Указ Президента України від 17 серпня 2015 року № 475 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 31 березня 2015 року № 190";

10. Указ Президента України від 17 серпня 2015 року № 476 "Про зміну у складі Ради з питань судової реформи";

11. Указ Президента України від 27 лютого 2018 року № 44 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

12. пункти 3 і 5 статті 1 Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 281 "Про внесення змін до деяких указів Президента України".

Нагадаємо, Зеленський утворив комісію з питань правової реформи.

Як повідомляв УНН, вчора Зеленський скасував близько 60 указів.

Також він визнав таким, що втратив чинність, указ, яким регулювався порядок встановлення сигнальних пристроїв на автомобілях.

Згодом Президент скасував ще понад 120 указів.