Зеленський скасував ще понад 120 указів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський скасував ще 129 указів, повідомляє УНН з посиланням на Указ глави держави "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України" №419/2019.
Зокрема такими що втратили чинність, серед іншого, визнано наступні документи:
Указ Президента України від 21 липня 1994 року № 396 "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю";
пункт 21 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року № 70 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";
пункт 3 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 11 лютого 2000 року № 228 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, актів Президента України з питань діяльності Національної гвардії України";
Указ Президента України від 26 лютого 2005 року № 381 "Про Міністерство України у справах молоді та спорту";
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 381 "Про Положення про Міністерство закордонних справ України";
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 382 "Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України";
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 383 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України";
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 384 "Про Положення про Пенсійний фонд України";
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 385 "Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу України";
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 386 "Про Положення про Державну інспекцію України з питань праці";
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 387 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті";
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 388 "Про Положення про Міністерство культури України";
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 389 "Про Положення про Міністерство соціальної політики України" та цілий ряд інших Указів.
Цей документ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв УНН, до цього Президент вже скасував понад 60 інших указів, а також Указ про світлові та звукові спецсигнали на службових автомобілях.