Зеленский отменил еще более 120 указов

В частности утратившими силу, среди прочего, признано следующие документы:

Указ Президента Украины от 21 июля 1994 года № 396 "О неотложных мерах по усилению борьбы с преступностью";

пункт 21 изменений, которые вносятся в акты Президента Украины, утвержденных Указом Президента Украины от 27 января 1999 года № 70 "Об изменениях и признании утратившими силу некоторых актов Президента Украины";

пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Президента Украины, утвержденных Указом Президента Украины от 11 февраля 2000 года № 228 "Об изменениях и признании утратившими силу актов Президента Украины по вопросам деятельности Национальной гвардии Украины";

Указ Президента Украины от 26 февраля 2005 года № 381 "О Министерстве Украины по делам молодежи и спорта";

Указ Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 381 "Об утверждении Положения о Министерстве иностранных дел Украины";

Указ Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 382 "Об утверждении Положения о Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины";

Указ Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 383 "Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Украины";

Указ Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 384 "Об утверждении Положения о Пенсионном фонде Украины";

Указ Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 385 "Об утверждении Положения о Государственной исполнительной службе Украины";

Указ Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 386 "Об утверждении Положения о Государственной инспекции Украины по вопросам труда";

Указ Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 387 "Об утверждении Положения о Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте";

Указ Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 388 "Об утверждении Положения о Министерстве культуры Украины";

Указ Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 389 "Об утверждении Положения о Министерстве социальной политики Украины" и целый ряд других указов.

Этот документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНН, до этого Президент уже отменил более 60 других указов, а также Указ о световые и звуковые спецсигналы на служебных автомобилях.