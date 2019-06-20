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Зеленський скасував указ про світлові та звукові спецсигнали на службових автомобілях

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський визнав таким, що втратив чинність, указ, яким регулювався порядок встановлення сигнальних пристроїв на автомобілях. Про це йдеться в указі №416/2019, передає УНН.

Зеленський скасував указ про світлові та звукові спецсигнали на службових автомобілях

"Визнати такими, що втратили чинність: Указ Президента України від 30 березня 2005 року № 567 "Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах", - йдеться в документі.

Довідка УНН. Указом Президента України від 30 березня 2005 року "Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах" регулювався порядок встановлення сигнальних пристроїв (себто – "мигалок") на автомобілях.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким визнано такими, що втратили чинність, близько 60 указів.

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