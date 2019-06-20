Зеленский отменил указ о световых и звуковых спецсигналах на служебных автомобилях

"Признать утратившими силу: Указ Президента Украины от 30 марта 2005 года № 567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах", - говорится в документе.

Справка УНН. Указом Президента Украины от 30 марта 2005 года "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах" регулировался порядок установления сигнальных устройств (то есть - "мигалок") на автомобилях.

Напомним, Зеленский подписал указ, которым признаны утратившими силу около 60 указов.