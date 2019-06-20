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Втратив чинність один із указів Ющенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський визнав такими, що втратили чинність, один з указів третього президента Віктора Ющенка і низку пунктів в указах Ющенка і п'ятого президента Петра Порошенка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Указ №416/2019.

Втратив чинність один із указів Ющенка

Так, указом Президента вказано визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 30 березня 2005 року № 567 "Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах";

пункт 6 статті 1 Указу Президента України від 11 квітня 2008 року № 333 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України";

пункт 6 статті 1 Указу Президента України від 16 грудня 2014 року № 934 "Про внесення змін до деяких указів Президента України".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Довідка УНН. Указом Президента України від 30 березня 2005 року "Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах" регулювався порядок встановлення сигнальних пристроїв (себто – "мигалок") на автомобілях.

Пунктом 6 статті 1 Указу Президента України від 11 квітня 2008 року № 333 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України" передбачено частину першу статті 1 Указу Президента України від 30 березня 2005 року N 567 (567/2005) "Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах" після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

Пунктом 6 статті 1 Указу Президента України від 16 грудня 2014 року № 934 "Про внесення змін до деяких указів Президента України" передбачено у частині першій статті 1 Указу Президента України від 30 березня 2005 року № 567 "Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах" (зі змінами, внесеними Указом від 11 квітня 2008 року № 333) слова "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Національної гвардії України".

Нагадаємо, раніше Зеленський скасував кілька останніх указів п'ятого президента України Петра Порошенка.

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