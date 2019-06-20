Втратив чинність один із указів Ющенка

КИЇВ. 20 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський визнав такими, що втратили чинність, один з указів третього президента Віктора Ющенка і низку пунктів в указах Ющенка і п'ятого президента Петра Порошенка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Указ №416/2019.