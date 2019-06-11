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Зеленський скасував кілька останніх указів Порошенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський скасував два укази свого попередника Петра Порошенка про призначення членів Вищої ради правосуддя, які той видав уже після своєї поразки на президентських виборах. Відповідні укази Президента оприлюднені сьогодні на сайті Глави держави, передає УНН.

Зеленський скасував кілька останніх указів Порошенка

Відповідно до указу Президента №359/2019, скасовується указ Президента України від 13 травня 2019 року №217 "Про призначення члена Вищої ради правосуддя" про призначення Андрія Василенка членом Вищої ради правосуддя.

Згідно з указом Президента України №358/2019, скасовується указ Президента України від 13 травня 2019 року №218 "Про призначення члена Вищої ради правосуддя" про призначення Михайла Ісакова членом Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, у 2019 році на сайті Вищої ради правосуддя вже зареєстровано близько 150 звернень від суддів про втручання в їх діяльність.

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