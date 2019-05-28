У цьому році зареєстровано близько 150 звернень суддів про втручання в їх діяльність

КИЇВ. 28 травня. УНН. У 2019 році на сайті Вищої ради правосуддя вже зареєстровано близько 150 звернень від суддів про втручання в їх діяльність. Про це під час третього загальнонаціонального форуму "Незалежні суди та вільні ЗМІ: висвітлення кримінальних процесів" заявила членкиня Вищої ради правосуддя Лариса Швецова, повідомляє УНН.