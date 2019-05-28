У цьому році зареєстровано близько 150 звернень суддів про втручання в їх діяльність
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У 2019 році на сайті Вищої ради правосуддя вже зареєстровано близько 150 звернень від суддів про втручання в їх діяльність. Про це під час третього загальнонаціонального форуму "Незалежні суди та вільні ЗМІ: висвітлення кримінальних процесів" заявила членкиня Вищої ради правосуддя Лариса Швецова, повідомляє УНН.
"В цьому році вже зареєстровано близько 150 звернень суддів стосовно втручання в їх діяльність", - сказала Швецова.
За її словами, якщо взяти річну доповідь яку готує Вища рада правосуддя то виявляється, що окрім прокурорів, сторін по справі, судді звертаються з повідомленням щодо втручання в їх діяльність саме представників ЗМІ.
Також, вона додала що у 2018 році було зареєстровано десь 450 звернень суддів стосовно втручання в їх діяльність.
Нагадаємо, генеральною прокуратурою України розпочато досудове розслідування за фактом можливого втручання в діяльність суддів вищими посадовими особами держави під час засідання РНБО 18 квітня 2019 року.