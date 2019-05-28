В этом году зарегистрировано около 150 обращений судей о вмешательстве в их деятельность
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В 2019 году на сайте Высшего совета правосудия уже зарегистрировано около 150 обращений от судей о вмешательстве в их деятельность. Об этом во время третьего общенационального форума "Независимые суды и свободные СМИ: освещение уголовных процессов" заявила член Высшего совета правосудия Лариса Швецова, сообщает УНН.
"В этом году уже зарегистрировано около 150 обращений судей относительно вмешательства в их деятельность", - сказала Швецова.
По ее словам, если взять годовой доклад которую готовит Высший совет правосудия то оказывается, что кроме прокуроров, сторонам по делу, судьи обращаются с сообщением о вмешательства в их деятельность именно представителей СМИ.
Также, она добавила, что в 2018 году было зарегистрировано где-то 450 обращений судей относительно вмешательства в их деятельность.
Напомним, Генеральной прокуратурой Украины начата досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года.