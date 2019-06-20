Утратил силу один из указов Ющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский признал утратившими силу один из указов третьего президента Виктора Ющенко и ряд пунктов в указах Ющенко и пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Указ №416/2019.
Так, указом Президента указано признать утратившими силу:
Указ Президента Украины от 30 марта 2005 года № 567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах";
пункт 6 статьи 1 Указа Президента Украины от 11 апреля 2008 года № 333 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины";
пункт 6 статьи 1 Указа Президента Украины от 16 декабря 2014 года № 934 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Справка УНН. Указом Президента Украины от 30 марта 2005 года "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах" регулировался порядок установления сигнальных устройств (то есть - "мигалок") на автомобилях.
Пунктом 6 статьи 1 Указа Президента Украины от 11 апреля 2008 года № 333 "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины" предусмотрено часть первую статьи 1 Указа Президента Украины от 30 марта 2005 года N 567 (567/2005 ) "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах" после слов "Службы безопасности Украины" дополнить словами "Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины".
Пунктом 6 статьи 1 Указа Президента Украины от 16 декабря 2014 года № 934 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины" предусмотрено в части первой статьи 1 Указа Президента Украины от 30 марта 2005 года № 567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах" (с изменениями, внесенными Указом от 11 апреля 2008 года № 333) слова "внутренних войск Министерства внутренних дел Украины" заменить словами "Национальной гвардии Украины".
Напомним, ранее Зеленский отменил несколько последних указов пятого президента Украины Петра Порошенко.