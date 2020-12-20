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Зеленский рассказал, как в Украине можно победить коррупцию

Киев • УНН

 • 44686 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в нашей стране для частичной победы над коррупцией надо победить олигархов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его интервью The New York Times.

Зеленский рассказал, как в Украине можно победить коррупцию

"Однозначно (для победы над коррупцией нужно победить олигархов - ред.)... Я считаю, что у олигархов в этом цивилизованном мире есть два выхода: олигархи становятся большим бизнесом, и тогда они не оказывают влияния ни на политику, ни на средства массовой информации. Тогда, если они платят налоги и обеспечивают рабочие места, у государства с ними прекрасные рабочие отношения. Если финансовые группы имеют политическое влияние, постоянно занимаются лоббизмом, имеют СМИ, в которых они не просто миноритарии, а контролируют информационную политику, они из крупных предпринимателей превращаются в олигархов", - отметил Зеленский.

По мнению Главы государства, именно в таких случаях государство должно бороться с олигархатом.

"Что у нас. Я вам сказал, что они представлены в Верховной Раде, и, к сожалению, должен констатировать, что владельцами всех телевизионных групп сегодня являются такие крупные предприниматели, как мы их с вами называем, олигархи. Когда эти вещи государству удастся предотвратить, тогда мы победим олигархов", - добавил Президент.

По словам Зеленского, победа над олигархами не избавит от всей коррупционной составляющей.

"Победим ли мы полностью коррупцию после победы над олигархами? Нет. Потому что не только такими средствами побеждается коррупция. Я считаю, что прежде всего нужна цифровизация, поэтому это отдельное направление, которым мы занимаемся. Меньше контакта человека с чиновником - более цифровых направлений", - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский дал развернутое интервью американскому изданию The New York Times, в котором, в частности, затронул тему будущих перспектив отношений между Украиной и Соединенными Штатами в контексте победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в этом году. Зеленский считает, что избранный лидер США Джо Байден мог бы приобщиться к переговорам в Нормандском формате для их усиления, поскольку последний хорошо разбирается в отношениях Украины с Россией.

Он заявил, что, по его мнению, отношения с Соединенными Штатами должны продвинуться не только в вопросе фундаментальных вещей, как промышленность и инвестиции, но и "с точки зрения наших отношений в туризме, с точки зрения безвизового режима с США".

Также Зеленский отметил, что Украина потеряла позиции в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран на получение вакцины от COVID-19, но несмотря на это государство "прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину".

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