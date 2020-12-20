Зеленський розповів, як в Україні можна перемогти корупцію

“Однозначно (для перемоги над корупцією треба перемогти олігархів — ред.)... Я вважаю, що в олігархів у цьому цивілізованому світі є два виходи: олігархи стають великим бізнесом, і тоді вони не мають впливу ні на політику, ні на засоби масової інформації. Тоді, якщо вони платять податки й забезпечують робочі місця, у держави з ними прекрасні робочі відносини. Якщо фінансові групи мають політичний вплив, постійно займаються лобізмом, мають ЗМІ, у яких вони не просто міноритарії, а контролюють інформаційну політику, вони з великих підприємців перетворюються на олігархів”, - зазначив Зеленський.

На думку Глави держави, саме в таких випадках держава повинна боротися з олігархатом.

“Що в нас. Я вам сказав, що вони представлені у Верховній Раді, і, на жаль, мушу констатувати, що власниками всіх телевізійних груп сьогодні є такі великі підприємці, як ми їх з вами називаємо, олігархи. Коли цим речам державі вдасться запобігти, тоді ми переможемо олігархів”, - додав Президент.

За словами Зеленського, перемога над олігархами не позбавить всієї корупційної складової.

“Чи переможемо ми повністю корупцію після перемоги над олігархами? Ні. Тому що не тільки такими засобами перемагається корупція. Я вважаю, що передусім потрібна цифровізація, тому це окремий напрям, яким ми займаємося. Менше контакту людини з чиновником – більше цифрових напрямків”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв’ю американському виданню The New York Times, у якому, зокрема, торкнувся теми майбутніх перспектив відносин між Україною та Сполученими Штатами у контексті перемоги демократа Джо Байдена на президентських виборах цього року. Зеленський вважає, що обраний лідер США Джо Байден міг би долучитись до перемовин у Нормандському форматі для їх посилення, оскільки останній добре розуміється у відносинах України з Росією.

Він заявив, що, на його думку, відносини з Сполученими Штатами повинні просунутися не тільки у питанні фундаментальних речей, як промисловість та інвестиції, а й “з точки зору наших відносин у туризмі, з точки зору безвізового режиму зі США”.

Також Зеленський зауважив, що Україна втратила позиції у світі та Європі з точки зору пріоритетності країн на отримання вакцини від COVID-19, але попри це держава “передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину”.