Зеленский рассказал, что выступает против локдауна
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В борьбе с Covid-19 в Украине есть два пути - или вакцинация или локдаун. Об этом в интервью одному из телеканалов сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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“На перепутье есть два пути — вакцинация, локдаун. Вот и все. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и перед этим к сожалению выбором. Я против локдауну. Максимально”, - заявил Зеленский.
Детали
В частности, он отметил, что отсутствие локдауну положительно повлияла на экономику. “Все медиа должны работать на то, что людям нужно вакцинироваться. Другого выхода не будет ”, - отметил Зеленский.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2 644 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 октября, — 9,5 тысячи, что меньше, чем накануне, но традиционно для выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,1 тысячи человек, что меньше показателя днем ранее.