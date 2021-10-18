Зеленський розповів, що виступає проти локдауну

Цитата

“На роздоріжжі є два шляхи — вакцинація, локдаун. Ось і все. Ми кожного дня знаходимося перед цим викликом і перед цим нажаль вибором. Я проти локдауну. Максимально”, — заявив Зеленський.

Деталі

Зокрема, він відзначив, що відсутність локдауну позитивно вплинула на економіку. “Всі медіа мають працювати на те, що людям треба вакцинуватися. Іншого виходу не буде”, — відзначив Зеленський.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,644 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 жовтня, — 9,5 тисячі, що менше, ніж напередодні, але традиційно для вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,1 тисячі осіб, що менше показника днем раніше.