Зеленский рассказал о результатах визита в Брюссель

Детали

“Первая — встреча в формате „Рамштайн“, наша широкая оборонная коалиция, более 50 стран-участниц. Министры обороны, топовые военные. Главный наш упор — это усиление нашей ПВО и наиболее важных инструментов на фронте. Артиллерия, дальнобойные системы. Благодарен всем партнерам за неизменную готовность помогать нашей обороне. Министр обороны Украины Умеров очертил партнерам детали наших приоритетов”, — рассказал Зеленский.

Он отметил, что встретился с министром обороны США Остином и новым председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Брауном.

“Длительная встреча, конкретная. Четко прозвучало, что Америка продолжит постоянную и непрерывную поддержку Украины необходимым для нашей защиты. Обсудили, как сейчас, перед зимой, усилить наши возможности в защите от российского террора — дронов и ракет. Благодарен Соединенным Штатам!” — сказал Зеленский.

Также он отметил, что была хорошая встреча с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

“Наши оборонные приоритеты, наше взаимодействие с Альянсом. Сегодня состоялось заседание Совета Украина — НАТО на уровне министров обороны, завтра состоится заседание министров обороны Альянса. Конечно, работаем над дальнейшей поддержкой наших воинов, над вполне конкретными вещами, в частности тем снабжением, о котором ребята говорили мне, когда я был на фронте, посещал бригады на передовой”, — рассказал Зеленский.

Президент отметил очень важные переговоры с премьер-министром Бельгии и добавил, что была результативная встреча.

“Бельгия присоединилась к нашей авиационной коалиции и предоставит Украине F-16. Это мощный шаг. Есть новый оборонный пакет от Бельгии, в нем несколько важных компонентов. Отмечу особенно ракеты для ПВО. Спасибо!” - сказал Зеленский.

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“Что касается санкций против россии — мы обсудили введение Бельгией и рядом других влиятельных стран такой процедуры, чтобы российские бриллианты не поставлялись на рынок Европы. Это удар по прибыли россии. Долгожданный шаг станет реальностью. Итак, мощный был день! Бельгия, спасибо! Все союзники в „Рамштайн“ — спасибо! Соединенные Штаты, я благодарен за лидерство и поддержку!” - сказал Президент.

Он отметил, что каждый день украинские воины и весь народ становятся сильнее.