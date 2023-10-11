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Зеленський розповів про результати візиту до Брюсселя

Зеленський розповів про результати візиту до Брюсселя

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів про результати візиту до Брюсселя, передає УНН.

Деталі

“Перше — зустріч у форматі „Рамштайн“, наша широка оборонна коаліція, понад 50 країн-учасниць. Міністри оборони, топові військові. Головний наш наголос — це посилення нашої ППО та найбільш важливих інструментів на фронті. Артилерія, далекобійні системи. Вдячний усім партнерам за незмінну готовність допомагати нашій обороні. Міністр оборони України Умєров окреслив партнерам деталі наших пріоритетів”, — розповів Зеленський.

Він зазначив, що зустрівся з міністром оборони США Остіном та новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Брауном.

“Тривала зустріч, конкретна. Чітко прозвучало, що Америка продовжить сталу та безперервну підтримку України необхідним для нашого захисту. Обговорили, як зараз, перед зимою, посилити наші можливості в захисті від російського терору — дронів і ракет. Вдячний Сполученим Штатам!” — сказав Зеленський.

Також він зазначив, що була хороша зустріч із Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

“Наші оборонні пріоритети, наша взаємодія з Альянсом. Сьогодні відбулося засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, завтра відбудеться засідання міністрів оборони Альянсу. Звичайно, працюємо над подальшою підтримкою наших воїнів, над цілком конкретними речами, зокрема тим постачанням, про яке хлопці говорили мені, коли я був на фронті, відвідував бригади на передовій”, — розповів Зеленський.

Президент відзначив дуже важливі переговори з Прем’єр-міністром Бельгії та додав, що була результативна зустріч.

“Бельгія приєдналася до нашої авіаційної коаліції й надасть Україні F-16. Це потужний крок. Є новий оборонний пакет від Бельгії, у ньому кілька важливих компонентів. Відзначу особливо ракети для ППО. Дякую!” - сказав Зеленський.

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“Щодо санкцій проти росії — ми обговорили запровадження Бельгією та низкою інших впливових країн такої процедури, щоб російські діаманти не постачалися на ринок Європи. Це удар по прибутках Росії. Довгоочікуваний крок стане реальністю. Отже, потужний був день! Бельгіє, дякую! Всі союзники в „Рамштайні“ — дякую! Сполучені Штати, я вдячний за лідерство та підтримку!” - сказав Президент.

Він зазначив, що щодня українські воїни та весь народ міцніші.

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