Бельгія планує фонд допомоги Україні на 1,7 млрд євро: використають гроші від заморожених російських активів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Бельгія планує створити у цьому році фонд для підтримки України обсягом 1,7 мільярда євро. Джерелом для цього фонду будуть мільярди заморожених російських активів. Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо під час зустріч із представниками ЗМІ спільно Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
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«Заснування українського фонду на 1,7 мільярда євро. Джерелом для цього фонду будуть мільярди російських активів, які заморожені у Бельгії. Ми у Бельгії маємо оподаткування на доходи з тих заморожених російських активів. Минулого року нам стало очевидно, що податки із прибутків на ті активи мають на 100% бути спрямовані на допомогу українському народу. Ми так робили минулого року, і зробимо цього через фонд розміром в 1,7 мільярда євро», - розповів Де Кроо.
Він розповів, що ці кошти підуть на військове обладнання, на гуманітарну підтримку, а також на європейський механізм миру, на макроекономічну допомогу.
Доповнення
Заморожені російські активи можуть принести щонайменше 3 млрд євро надприбутку. Європейська комісія планує обкласти їх податком і перерахувати до бюджету Євросоюзу, щоб спрямувати на допомогу Україні.