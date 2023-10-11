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Бельгія планує фонд допомоги Україні на 1,7 млрд євро: використають гроші від заморожених російських активів

Бельгія планує фонд допомоги Україні на 1,7 млрд євро: використають гроші від заморожених російських активів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Бельгія планує створити у цьому році фонд для підтримки України обсягом 1,7 мільярда євро. Джерелом для цього фонду будуть мільярди заморожених російських активів. Про це повідомив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо під час зустріч із представниками ЗМІ спільно Президентом Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Заснування українського фонду на 1,7 мільярда євро. Джерелом для цього фонду будуть мільярди російських активів, які заморожені у Бельгії. Ми у Бельгії маємо оподаткування на доходи з тих заморожених російських активів. Минулого року нам стало очевидно, що податки із прибутків на ті активи мають на 100% бути спрямовані на допомогу українському народу. Ми так робили минулого року, і зробимо цього через фонд розміром в 1,7 мільярда євро», - розповів Де Кроо.

Він розповів, що ці кошти підуть на військове обладнання, на гуманітарну підтримку, а також на європейський механізм миру, на макроекономічну допомогу.

Доповнення

Заморожені російські активи можуть принести щонайменше 3 млрд євро надприбутку. Європейська комісія планує обкласти їх податком і перерахувати до бюджету Євросоюзу, щоб спрямувати на допомогу Україні.

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