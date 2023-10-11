Бельгія планує фонд допомоги Україні на 1,7 млрд євро: використають гроші від заморожених російських активів

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«Заснування українського фонду на 1,7 мільярда євро. Джерелом для цього фонду будуть мільярди російських активів, які заморожені у Бельгії. Ми у Бельгії маємо оподаткування на доходи з тих заморожених російських активів. Минулого року нам стало очевидно, що податки із прибутків на ті активи мають на 100% бути спрямовані на допомогу українському народу. Ми так робили минулого року, і зробимо цього через фонд розміром в 1,7 мільярда євро», - розповів Де Кроо.

Він розповів, що ці кошти підуть на військове обладнання, на гуманітарну підтримку, а також на європейський механізм миру, на макроекономічну допомогу.

Доповнення

Заморожені російські активи можуть принести щонайменше 3 млрд євро надприбутку. Європейська комісія планує обкласти їх податком і перерахувати до бюджету Євросоюзу, щоб спрямувати на допомогу Україні.