Зеленский рассказал о продлении военного положения, налоговом послаблении и гарантиях бойцам теробороны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. 15 марта Верховная Рада приняла ряд неотложных законов. Среди них - продление еще на месяц военного положения, изменения налогообложения бизнеса, новые гарантии бойцам территориальной обороны. Работу парламента подытожил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УНН.
15 марта 2022 года Верховная Рада приняла:
- Военное положение в Украине продлено до 25 апреля 2022 года.
- Все бойцы-добровольцы теробороны будут признаны участниками боевых действий.
- Урегулированы все нюансы деятельности полиции в условиях военного положения.
- Приняты экономические новации - налоговые послабления, которые должны сохранить рабочие места и дать бизнесу Украины работать. Везде, где это возможно.
- Установлена нулевая ставка акциза и 7% НДС на топливо, чтобы стабилизировать цены и обеспечить поставки.
- Максимально упрощается регуляция бизнеса. Сокращена деятельность органов контроля, чтобы не было ни одной лишней проверки для тех, кто работает согласно украинскому законодательству и не нарушает прав потребителей.
Цитата
"И я благодарен народным депутатам Украины за то, что большинство голосований собрали более 340 голосов "за". Это демонстрирует политическое единство Украины. Наконец. Когда все партии и группы работают вместе в законно избранном парламенте, разрушается один из главных мифов оккупантов о том, что якобы украинская власть не представляет воли народа. Еще как представляет! А всем коллаборантам, которые решили поработать немного на оккупантов, надо уже представлять, где же в Ростове они будут прятаться от наказания", - сказал Зеленский.
Напомним
Зеленский присвоил шестерым военным звание "Героя Украины".