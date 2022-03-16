Зеленский рассказал о продлении военного положения, налоговом послаблении и гарантиях бойцам теробороны

15 марта 2022 года Верховная Рада приняла:

- Военное положение в Украине продлено до 25 апреля 2022 года.

- Все бойцы-добровольцы теробороны будут признаны участниками боевых действий.

- Урегулированы все нюансы деятельности полиции в условиях военного положения.

- Приняты экономические новации - налоговые послабления, которые должны сохранить рабочие места и дать бизнесу Украины работать. Везде, где это возможно.

- Установлена нулевая ставка акциза и 7% НДС на топливо, чтобы стабилизировать цены и обеспечить поставки.

- Максимально упрощается регуляция бизнеса. Сокращена деятельность органов контроля, чтобы не было ни одной лишней проверки для тех, кто работает согласно украинскому законодательству и не нарушает прав потребителей.

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"И я благодарен народным депутатам Украины за то, что большинство голосований собрали более 340 голосов "за". Это демонстрирует политическое единство Украины. Наконец. Когда все партии и группы работают вместе в законно избранном парламенте, разрушается один из главных мифов оккупантов о том, что якобы украинская власть не представляет воли народа. Еще как представляет! А всем коллаборантам, которые решили поработать немного на оккупантов, надо уже представлять, где же в Ростове они будут прятаться от наказания", - сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский присвоил шестерым военным звание "Героя Украины".