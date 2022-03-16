Зеленський розповів про продовження воєнного стану, податкове послаблення та гарантії бійцям тероборони
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. 15 березня Верховна Рада ухвалила низку нагальних законів. Серед них – продовження ще на місяць воєнного стану, зміни оподаткування бізнесу, нові гарантії бійцям територіальної оборони. Роботу парламенту підсумував президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає УНН.
15 березня 2022 року Верховна Рада ухвалила:
- Воєнний стан в Україні подовжено до 25 квітня 2022 року.
- Усі бійці-добровольці тероборони будуть визнані учасниками бойових дій.
- Урегульовані всі нюанси діяльності поліції в умовах воєнного стану.
- Ухвалено економічні новації – податкові послаблення, які повинні зберегти робочі місця та дати бізнесу України працювати. Всюди, де це можливо.
- Встановлена нульова ставка акцизу і 7% ПДВ на пальне, щоб стабілізувати ціни та забезпечити постачання.
- Максимально спрощується регуляція бізнесу. Скорочено діяльність органів контролю, щоб не було жодної зайвої перевірки для тих, хто працює згідно з українським законодавством і не порушує прав споживачів.
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"І я вдячний народним депутатам України за те, що більшість голосувань зібрали понад 340 голосів "за". Це демонструє політичну єдність України. Нарешті. Коли всі партії та групи працюють разом у законно обраному парламенті, руйнується один із головних міфів окупантів про те, що нібито українська влада не представляє волі народу. Ще й як представляє! А усім колаборантам, які вирішили попрацювати трішки на окупантів, треба вже уявляти, де ж у Ростові вони ховатимуться від покарання", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський присвоїв шістьом військовим звання "Героя України".