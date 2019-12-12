Зеленский рассказал о плане "Б" для ОРДЛО

"Если стена (на линии разграничения с ОРДЛО - ред.) - это другое государство, мы никогда не признаем. Какие соцвыплаты? Это даже не государство, а другая местность, где будут только боевики", пояснил Зеленский.

Напомним, помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак во время выступления в Чатем Хаус в Лондоне на конференции по ожиданиям от "нормандского саммита" заявил, что у Президента есть план "Б" на случай, если Россия не готова выполнять Минские договоренности и не имеет четкого временного срока их выполнения.