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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 57522 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 106126 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 139582 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 143907 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Зеленский рассказал о плане "Б" для ОРДЛО

Зеленский рассказал о плане "Б" для ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 18069 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в случае "плана Б" - так называемой стены вокруг оккупированной территории - Украина никогда не признает эту местность. Об этом Глава государства заявил во время ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

"Если стена (на линии разграничения с ОРДЛО - ред.) - это другое государство, мы никогда не признаем. Какие соцвыплаты? Это даже не государство, а другая местность, где будут только боевики", пояснил Зеленский.

Напомним, помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак во время выступления в Чатем Хаус в Лондоне на конференции по ожиданиям от "нормандского саммита" заявил, что у Президента есть план "Б" на случай, если Россия не готова выполнять Минские договоренности и не имеет четкого временного срока их выполнения.

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