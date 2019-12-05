У Зеленського розповіли про план "Б" України, якщо Росія не виконуватиме зобов’язань

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Помічник Президента України з міжнародної політики Андрій Єрмак під час виступу в Четем Хаус у Лондоні на конференції щодо очікувань від "нормандського саміту" заявив, що у Президента є план "Б" на випадок, якщо Росія не готова виконувати Мінські домовленості та не має чіткого часового терміну їх виконання. Тези виступу Єрмака навела на своїй сторінці у Facebook начальник відділу міжнародного співробітництва та комунікацій Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Катерина Смаглій, передає УНН.