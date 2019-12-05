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У Зеленского рассказали о плане "Б" Украины, если Россия не будет выполнять обязательства

У Зеленского рассказали о плане "Б" Украины, если Россия не будет выполнять обязательства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак во время выступления в Чатем Хаус в Лондоне на конференции относительно ожиданий от "нормандского саммита" заявил, что у Президента есть план "Б" на случай, если Россия не готова выполнять Минские договоренности и не имеет четкого временного срока их выполнения. Тезисы выступления Ермака привела на своей странице в Facebook начальник отдела международного сотрудничества и коммуникаций Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД Екатерина Смаглий, передает УНН.

"Мы слышим от наших западных партнеров удивление той критики, которую высказывает оппозиция относительно формулы Штанмайера, которую ее лидеры согласовали с ними в течение последних трех лет", - сказал Ермак.

По его словам, команда Президента едет в Париж с сильной позицией и надеется на успешность переговоров.

"Однако, мы также имеем план "Б". Если мы не увидим готовности России по выполнению Минских договоренностей и четкого временного срока их выполнения, тогда мы будем, выражаясь фигурально, "строить стену". Пользоваться опытом других стран, прежде всего Израиля", - пояснил помощник президента.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует план "Б" относительно выборов на Донбассе.

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