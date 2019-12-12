Зеленський розповів про план "Б" щодо ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав, що в разі "плану Б" - так званої стіни навколо окупованої території - Україна ніколи не визнає цю місцевість. Про це Глава держави заявив під час ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"Якщо стіна (на лінії розмежування із ОРДЛО - ред.) - то це інша держава, яку ми ніколи не визнаємо. Які соцвиплати? Це навіть не держава, а інша місцевість, де будуть тільки бойовики", пояснив Зеленський.
Нагадаємо, помічник Президента України з міжнародної політики Андрій Єрмак під час виступу в Четем Хаус у Лондоні на конференції щодо очікувань від "нормандського саміту" заявив, що у Президента є план "Б" на випадок, якщо Росія не готова виконувати Мінські домовленості та не має чіткого часового терміну їх виконання.