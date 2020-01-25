Зеленский рассказал о цели переговоров с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным нужен, чтобы вернуть на родину находящихся в России украинцев, пояснил президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому “9 канала” в пятницу, 24 января, передает УНН.
“Я по-другому людей не заберу. Для меня это гораздо важнее амбиций”, — подчеркнул он.
Зеленский назвал результатом прямого диалога с Путиным возвращения моряков и кораблей, задержанных Россией в ноябре 2018 года у Керченского пролива. Это произошло к восстановлению встреч в “нормандском формате” с участием Германии, Франции, Украины и России, отметил украинский президент.
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По его мнению, Украина не является единственной стороной, заинтересованной в урегулировании конфликта на Донбассе. “У меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе”, — заявил Зеленский. Президент назвал конфликт “большой бедой”, что “навсегда оставит шрам между Украиной и Россией”.
При этом Киев не видит урегулирование конфликта “без возврата территориальной целостности” Украины, подчеркнул Зеленский. “Возвращение территорий в Украине говорить о том, что война закончилась, надо дальше-то жить. Жить, не убивая друг друга”, — сказал он.
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Как отмечает Зеленский, вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит только от Российской Федерации. “В плане вывода войск из временно оккупированной территории, здесь, конечно, только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Здесь я пока не вижу решения”, — отметил президент.
Напомним, что Зеленский и Путин договорились об обмене удерживаемыми лицами в начале декабря на саммите в “нормандском формате” в Париже. Обмен состоялся 29 декабря, а уже 31 декабря президент обсудили подготовку нового обмена.
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