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Зеленський заявив, що не міг публічно говорити про збиття Іраном літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не міг говорити про збиття Іраном літака публічно, коли вже це знав та версію “технічної несправності” вже прибрали. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ізраїльському “9 каналу”, передає УНН.

Зеленський заявив, що не міг публічно говорити про збиття Іраном літака МАУ

“І я до них поїхав (до родичів загиблих — ред). Я до них поїхав, я не міг в публічному полі говорити: “Нас збили”, але я приїхав до них і сказав: “Крім співчуття і так далі, я приїхав до вас з важливою інформацією. Хочу, щоб ви точно знали, це на сто відсотків не технічна помилка. І не помилка ваших рідних, і не помилка нашого професійного екіпажу”, — сказав президент.

Президент заявив, що вже на другий день після катастрофи йому було відомо, що літак МАУ збили збройні сили Ірану. “Але в публічне поле не виходив, потрібні були дані і докази”, — зазначив він.

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“Я вважаю, що ми зробили кілька важливих кроків, які дали нам можливість натиснути на іранську сторону, і вони визнали, що це була не технічна поломка або помилка нашого екіпажу і літака МАУ”, — сказав Зеленський. — “Ми домоглися їх зізнання, завдяки, до речі, не тільки нашим професіоналам, не тільки нашої комісії, яка на місці там працювала, завдяки й Сполученим Штатам Америки, й Великобританії, й Канаді, і, чесно кажучи, у нас було спілкування та з ізраїльською стороною теж”.

“Ми змогли добитися того, що на рівні президента, не тільки міністра оборони, але і на рівні президента, на всіх дипломатичних рівнях іранська сторона визнала, що український літак був збитий їх ракетою”, — підкреслив Зеленський.

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Зеленський також додав, що найважливішу роль у зізнанні Тегерану зіграли саме українські спеціалісти, що вилетіли на місце аварії для розслідування.

“Ми зібрали 45 кращих фахівців, вони на місці нам показали і натиснули”, — сказав Президент.

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Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.

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