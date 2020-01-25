Зеленський заявив, що не міг публічно говорити про збиття Іраном літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не міг говорити про збиття Іраном літака публічно, коли вже це знав та версію “технічної несправності” вже прибрали. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ізраїльському “9 каналу”, передає УНН.
“І я до них поїхав (до родичів загиблих — ред). Я до них поїхав, я не міг в публічному полі говорити: “Нас збили”, але я приїхав до них і сказав: “Крім співчуття і так далі, я приїхав до вас з важливою інформацією. Хочу, щоб ви точно знали, це на сто відсотків не технічна помилка. І не помилка ваших рідних, і не помилка нашого професійного екіпажу”, — сказав президент.
Президент заявив, що вже на другий день після катастрофи йому було відомо, що літак МАУ збили збройні сили Ірану. “Але в публічне поле не виходив, потрібні були дані і докази”, — зазначив він.
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“Я вважаю, що ми зробили кілька важливих кроків, які дали нам можливість натиснути на іранську сторону, і вони визнали, що це була не технічна поломка або помилка нашого екіпажу і літака МАУ”, — сказав Зеленський. — “Ми домоглися їх зізнання, завдяки, до речі, не тільки нашим професіоналам, не тільки нашої комісії, яка на місці там працювала, завдяки й Сполученим Штатам Америки, й Великобританії, й Канаді, і, чесно кажучи, у нас було спілкування та з ізраїльською стороною теж”.
“Ми змогли добитися того, що на рівні президента, не тільки міністра оборони, але і на рівні президента, на всіх дипломатичних рівнях іранська сторона визнала, що український літак був збитий їх ракетою”, — підкреслив Зеленський.
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Зеленський також додав, що найважливішу роль у зізнанні Тегерану зіграли саме українські спеціалісти, що вилетіли на місце аварії для розслідування.
“Ми зібрали 45 кращих фахівців, вони на місці нам показали і натиснули”, — сказав Президент.
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Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.