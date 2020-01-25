Зеленский заявил, что не мог публично говорить про сбитие Ираном самолета МАУ

“И я к ним поехал (к родственникам погибших — ред). Я к ним поехал, я не мог в публичном поле говорить: “Нас сбили”, но я приехал к ним и сказал: “Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это полностью не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа”, — сказал президент.

Президент заявил, что уже на второй день после катастрофы ему было известно, что самолет МАУ сбили вооруженные силы Ирана. “Но в публичное поле не выходил, нужны были данные и доказательства”, — отметил он.

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“Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность нажать на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ”, — сказал Зеленский. — “Мы добились их признания, благодаря, кстати, не только нашим профессионалам, не только нашей комиссии, на месте там работала, благодаря и Соединенным Штатам Америки, и Великобритании, США и Канаде, и, честно говоря, у нас было общение и с израильской стороной тоже”.

“Мы смогли добиться того, что на уровне президента, не только министра обороны, но и на уровне президента, на всех дипломатических уровнях иранская сторона признала, что украинский самолет был сбит их ракетой”, — подчеркнул Зеленский.

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Зеленский также добавил, что важнейшую роль в признании Тегераном сыграли именно украинские специалисты, которые вылетели на место аварии для расследования.

“Мы собрали 45 лучших специалистов, они на месте нам показали и дожали”, — сказал Президент.

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Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.