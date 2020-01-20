Україна та Іран обговорили компенсації для рідних загиблих в авіакатастрофі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна та Іран обговорили компенсацію для рідних і близьких українців, що загинули внаслідок збиття українського літака в Тегерані 8 січня. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт глави держави.
“Під час зустрічі (зустріч Президента України Володимира Зеленського та Спеціального представника президента Республіки Іран Мохаммада Есламі — ред.) піднімалося питання компенсації близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі та створення спільної слідчої групи”, — йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі Зеленський зазначив, що обіцяв рідним і близьким загиблих, обіцяв народу України, що істину буде встановлено.
“Ми маємо знати, що сталося”, — зазначив Зеленський.
У свою чергу Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що потрібно забезпечити співпрацю відповідних органів двох країн для ефективного розслідування.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вимоги України до іранської сторони щодо компенсації жертвам авіакатастрофи літака МАУ в Ірані — максимальні.