Україна вимагає від Ірану максимальних компенсацій сім’ям жертв авіакатастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Вимоги України до іранської сторони щодо компенсації жертвам авіакатастрофи літака МАУ в Ірані - максимальні. Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
"Максимальні компенсації можливі… Що стосується компенсації: зараз юридичні команди і нашого перевізника, і міністерства закордонних справ, і міністерства юстиції працюють з юристами, які представляють і страхову компанію, і іранську владу. Наші вимоги максимальні. Побачимо, що вдасться, але є базові вимоги, описані в Монреальській конвенції, її можна подивитись", - сказав міністр.
Він також зазначив, що гроші, які були виділені урядом України для родин жертв катастрофи "це не має ніякого відношення до компенсації".
"Ми спробуємо завершити цю роботу максимально швидко, до цього часу є певна позитивна взаємодія з іранським урядом. Я сподіваюсь, що це не затягнеться боляче довго для сімей", - додав Пристайко.
Як повідомлялося раніше в УНН, МЗС хоче документально зафіксувати визнання Іраном провини за збитий літак МАУ. Також Пристайко публічно вибачився за дії посольства України в Ірані.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.