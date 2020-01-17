Пристайко публічно вибачився за дії посольства України в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко публічно вибачився за дії посольства України в Ірані, яке в день катастрофи літака МАУ опублікувало на власному сайті некоректну інформацію щодо трагедії. Це Пристайко зробив під час години запитань до уряду у п'ятницю, 17 січня, передає кореспондент УНН.
"Я, як міністр закордонних справ, приношу вибачення за дії посольства. Дійсно, це була перша реакція - в стані шоку, яку пережило наше посольство: прибувши на місце, де загинули люди, де залишаються залишки літака, тіл і всього іншого", - сказав міністр.
З його слів, посольство "зробило невелику помилку в тому, що воно подало інформацію, отриману від іранської офіційної сторони", не вказавши цього факту.
"І взагалі, я з вами згодний – в цей момент настільки відповідальну заяву… треба було б утриматись. Єдине, що виправдовує посольство – те, що воно намагалось якомога швидше повідомити про громадян, в першу чергу наших 11 громадян, які загинули, а також іноземних пасажирів, про те, що ця трагедія відбулась. Ми спробували максимально швидко усунути цю проблему, зняли заяву з сайту посольства, і далі булИ набагато більш обережні наші висловлювання. Зараз я приношу вибачення в першу чергу сім’ям жертв", - додав Пристайко.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.
Посольство України в Тегерані за кілька годин після катастрофи вказало, що: "За попередньою інформацією, літак розбився в наслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту виключається". Пізніше цей текст був відредагований.