КИЕВ. 17 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко публично извинился за действия посольства Украины в Иране, которое в день катастрофы самолета МАУ опубликовало на своем сайте некорректную информацию о трагедии. Это Пристайко сделал во время часа вопросов к правительству в пятницу, 17 января, передает корреспондент УНН.