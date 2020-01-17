Пристайко публично извинился за действия посольства Украины в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко публично извинился за действия посольства Украины в Иране, которое в день катастрофы самолета МАУ опубликовало на своем сайте некорректную информацию о трагедии. Это Пристайко сделал во время часа вопросов к правительству в пятницу, 17 января, передает корреспондент УНН.
"Я, как министр иностранных дел, приношу извинения за действия посольства. Действительно, это была первая реакция - в состоянии шока, которую пережило наше посольство: прибыв на место, где погибли люди, где остаются остатки самолета, тел и всего остального", - сказал министр.
По его словам, посольство "сделало небольшую ошибку в том, что оно подало информацию, полученную от иранской официальной стороны", не указав этого факта.
"И вообще, я с вами согласен - в этот момент настолько ответственное заявление... надо было бы воздержаться. Единственное, что оправдывает посольство - то, что оно пыталось как можно быстрее сообщить о гражданах, в первую очередь о наших 11 гражданах, погибших, а также иностранных пассажиров, о том, что эта трагедия произошла. Мы попытались максимально быстро устранить эту проблему, сняли заявление с сайта посольства, и дальше были гораздо более осторожными в наших высказываниях. Сейчас я приношу извинения в первую очередь семьям жертв", - добавил Пристайко.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.
Посольство Украины в Тегеране через несколько часов после катастрофы указало, что: "По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается". Позже этот текст был отредактирован.