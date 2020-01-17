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МЗС хоче документально зафіксувати визнання Іраном провини за збитий літак МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Україна буде вимагати від Іранської сторони документного визнання провини за збитий Boeing на міжнародному рівні. Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час години запитань до уряду у ВР у п'ятницю, 17 січня, передає кореспондент УНН.

МЗС хоче документально зафіксувати визнання Іраном провини за збитий літак МАУ

"Не один раз були випадки, коли заява, яка була зроблена публічно – потім не була підтримана. Ми хочемо зафіксувати визнання іранською стороною своєї провини, визнання на міжнародному рівні, документом", - сказав Вадим Пристайко.

Він зазначив, що саме для цього був здійснений телефонний дзвінок між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Ірану Хассаном Рухані.

"Ми будемо все рівно порушувати це (питання, - ред.) в Раді безпеки ООН і фіксувати зобов’язання, включаючи визнання провини, компенсації людям і так далі. Без фіксації цього моменту ми хочемо бути обережними, щоб не зірвати взаємодію з іранської сторони, яка зараз тримається, фактично, на слові, на політичній заяві лідера Ірану", - додав Вадим Пристайко.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Усі вони загинули. Серед загиблих - загалом 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.

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