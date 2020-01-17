МЗС хоче документально зафіксувати визнання Іраном провини за збитий літак МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Україна буде вимагати від Іранської сторони документного визнання провини за збитий Boeing на міжнародному рівні. Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час години запитань до уряду у ВР у п'ятницю, 17 січня, передає кореспондент УНН.
"Не один раз були випадки, коли заява, яка була зроблена публічно – потім не була підтримана. Ми хочемо зафіксувати визнання іранською стороною своєї провини, визнання на міжнародному рівні, документом", - сказав Вадим Пристайко.
Він зазначив, що саме для цього був здійснений телефонний дзвінок між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Ірану Хассаном Рухані.
"Ми будемо все рівно порушувати це (питання, - ред.) в Раді безпеки ООН і фіксувати зобов’язання, включаючи визнання провини, компенсації людям і так далі. Без фіксації цього моменту ми хочемо бути обережними, щоб не зірвати взаємодію з іранської сторони, яка зараз тримається, фактично, на слові, на політичній заяві лідера Ірану", - додав Вадим Пристайко.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Усі вони загинули. Серед загиблих - загалом 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.