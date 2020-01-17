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МИД хочет документально зафиксировать признание Ираном вины за сбитый самолет МАУ

Киев • УНН

 • 12242 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Украина будет требовать от Иранской стороны документационного признание вины за сбитый Boeing на международном уровне. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству в ВР в пятницу, 17 января, передает корреспондент УНН.

МИД хочет документально зафиксировать признание Ираном вины за сбитый самолет МАУ

"Не раз были случаи, когда заявление, которое было сделано публично - потом не было поддержано. Мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне, документом", - сказал Вадим Пристайко.

Он отметил, что именно для этого был осуществлен телефонный звонок между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Ирана Хассаном Рухани.

"Мы будем все равно поднимать этот (вопрос - ред.) в Совете безопасности ООН и фиксировать обязательства, включая признание вины, компенсации людям и так далее. Без фиксации этого момента мы хотим быть осторожными, чтобы не сорвать взаимодействие с иранской стороны, которое сейчас держится, фактически, на слове, на политическом заявлении лидера Ирана", - добавил Вадим Пристайко.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

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