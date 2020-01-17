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Украина требует от Ирана максимальных компенсаций семьям жертв авиакатастрофы

Киев • УНН

 • 12025 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Требования Украины к иранской стороне о компенсациях жертвам авиакатастрофы самолета МАУ в Иране - максимальны. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

Украина требует от Ирана максимальных компенсаций семьям жертв авиакатастрофы

"Максимальные компенсации возможны... Что касается компенсации: сейчас юридические команды и нашего перевозчика, и министерства иностранных дел, и министерства юстиции работают с юристами, которые представляют и страховую компанию, и иранские власти. Наши требования максимальны. Посмотрим, что получится, но есть базовые требования, описанные в Монреальской конвенции, ее можно посмотреть", - сказал министр.

Он также отметил, что деньги, которые были выделены правительством Украины для семей жертв катастрофы "это не имеет никакого отношения к компенсации".

"Мы попробуем завершить эту работу максимально быстро, до сих пор есть определенное положительное взаимодействие с иранским правительством. Я надеюсь, что это не затянется больно долго для семей", - добавил Пристайко.

Как сообщалось ранее в УНН, МИД хочет документально зафиксировать признание Ираном вины за сбитый самолет МАУ. Также Пристайко публично извинился за действия посольства Украины в Иране.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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