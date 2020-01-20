Украина и Иран обсудили компенсации для родных погибших в авиакатастрофе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украина и Иран обсудили компенсацию для родных и близких украинцев, погибших в результате сбивания украинского самолета в Тегеране 8 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.
"Во время встречи (встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Специального представителя президента Республики Иран Мохаммада Эслами - ред.) поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создание совместной следственной группы", - говорится в сообщении.
Во время встречи Зеленский отметил, что обещал родным и близким погибших, обещал народу Украины, что истина будет установлена.
"Мы должны знать, что произошло", - отметил Зеленский.
В свою очередь Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что нужно обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.
Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что требования Украины к иранской стороне о компенсации жертвам авиакатастрофы самолета МАУ в Иране - максимальны.