У Кремлі пояснили, чому Путін не зустрівся із Зеленським в Ізраїлі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Зустріч президентів України та Росії в Ізраїлі не відбулася, зокрема, і тому, що українського Президента Володимира Зеленського не було на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту. Про це повідомив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, слова якого цитують російські ЗМІ, передає УНН.
“Фактично Зеленський, оскільки скасував свій візит на форум... Вони навіть не змогли привітати один одного, тому ніякої зустрічі не було”, — цитують слова Пєскова російські ЗМІ.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після прибуття в Ізраїль повідомив, що не буде присутнім на форумі в Єрусалимі пам’яті жертв Голокосту, а поступиться своїм місцем і місцями, призначеними для української делегації, тим, хто вижив у Голокості, для яких не вистачило місць.
Проте в ізраїльському меморіальному комплексі Яд Вашем розкритикували рішення Президента України Володимира Зеленського поступитися місцем делегації — тих, хто вижив під час Голокосту.
У меморіальному комплексі заявили, що: “Президенту (України) пояснили, що ті, хто вижив в Голокості та які звернулися з проханням бути присутнім на форумі, отримали таку можливість. Нам незрозуміло рішення президента, і ми шкодуємо, що він зробив такий крок на заході під назвою “Пам’ятаємо Голокост, боремося з антисемітизмом”.