У Кремлі пояснили, чому Путін не зустрівся із Зеленським в Ізраїлі

“Фактично Зеленський, оскільки скасував свій візит на форум... Вони навіть не змогли привітати один одного, тому ніякої зустрічі не було”, — цитують слова Пєскова російські ЗМІ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після прибуття в Ізраїль повідомив, що не буде присутнім на форумі в Єрусалимі пам’яті жертв Голокосту, а поступиться своїм місцем і місцями, призначеними для української делегації, тим, хто вижив у Голокості, для яких не вистачило місць.

Проте в ізраїльському меморіальному комплексі Яд Вашем розкритикували рішення Президента України Володимира Зеленського поступитися місцем делегації — тих, хто вижив під час Голокосту.

У меморіальному комплексі заявили, що: “Президенту (України) пояснили, що ті, хто вижив в Голокості та які звернулися з проханням бути присутнім на форумі, отримали таку можливість. Нам незрозуміло рішення президента, і ми шкодуємо, що він зробив такий крок на заході під назвою “Пам’ятаємо Голокост, боремося з антисемітизмом”.