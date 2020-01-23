В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Встреча президентов Украины и России в Израиле не состоялась, в частности, и потому, что украинского Президента Владимира Зеленского не было на Всемирном форуме памяти Холокоста. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, слова которого цитируют российские СМИ, передает УНН.
"Фактически Зеленский, поскольку отменил свой визит на форум… Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было", - цитируют слова Пескова российские СМИ.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия в Израиль сообщил, что не будет присутствовать на форуме в Иерусалиме памяти жертв Холокоста, а уступит свое место и места, предназначенные для украинской делегации, выжившим в Холокосте, для которых не хватило мест.
Однако в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем раскритиковали решение Президента Украины Владимира Зеленского уступить место делегации - тем, кто выжил во время Холокоста.
В мемориальном комплексе заявили, что: "Президенту (Украины) объяснили, что те, кто выжил в Холокосте и обратившихся с просьбой присутствовать на форуме, получили такую возможность. Нам непонятно решение Президента, и мы сожалеем, что он сделал такой шаг в мероприятии под названием "Помним Холокост, боремся с антисемитизмом".