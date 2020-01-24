Зеленський про Гончарука: Він – хороша машина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський впевнений, що голова уряду Олексій Гончарук наразі потрібен країні, назвавши його при цьому "хорошою машиною". Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ізраїльському "9 каналу", передає УНН.
Зеленський розповідав про те, як потрібно проводити кадрові зміни, необхідність підбирати ідеальну команду, яку потім необхідно почистити. У свою чергу, на цю репліку інтерв’юєр зауважив, що президент все ж таки залишив на своїй посаді прем’єр-міністра Гончарука.
“Залишив. Я вважаю, що всьому є об’єктивні причини. Як сказати... Як хороша машина. Він — хороша машина. Він не наїздив ще ту кількість кілометрів, після якого ви міняєте автомобіль. І це не тому що я його зараз порівнюю з річчю. Це просто алегорія. Молодий, як мені здається, дуже потрібний цій країні, цьому часу людина. І речі, які ми обговорили, нюанси, він повинен їх змінити. Він втомиться — він піде. Він не впорається — він звільнить це крісло. Це справедливо. Але ще трішечки потрібно йому часу, щоб показати результат”, — сказав Зеленський.
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На думку президента прем’єр ще “має запал”, оскільки займає посаду лише п’ятий місяць.
Як повідомляв УНН, Зеленський вирішив дати шанс Гончаруку і його уряду.
Нагадаємо, 17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав її Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.
Раніше у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він “повний профан”.