Гончарук про Зеленського: доросла і мудра людина

"Дивіться, я думаю, що Президент Зеленський доросла, мудра людина. Ми з ним порозумілися і я впевнений, що цей досвід зробить нас сильнішими", - відзначив голова уряду.

Крім того, Гончарук зазначив, що, на його думку, атаки на уряд продовжуватимуться з тією метою, щоб налаштувати членів Кабміну один проти одного.

Як повідомляв УНН, в записах розмов із кабінету прем'єра, Гончарук сказав, що в президента "дуже примітивне, в цьому сенсі, дуже простоте розуміння економічних процесів" і "туман в голові".

Як повідомляв УНН, Зеленський вирішив дати шанс Гончаруку і його уряду.

Нагадаємо, 17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав її Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.

Раніше у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він “повний профан”.

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії “Слуга народу”, під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, “захмарні” зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших “зливів” з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб “кожен українець відчув реальні зміни”.