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Гончарук о Зеленском: взрослый и мудрый человек

Киев • УНН

 • 17641 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук назвал Президента Украины Владимира Зеленского "взрослым, мудрым человеком". Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

Гончарук о Зеленском: взрослый и мудрый человек

"Смотрите, я думаю, что Президент Зеленский взрослый, мудрый человек. Мы с ним нашли общий язык и я уверен, что этот опыт сделает нас сильнее", - отметил глава правительства.

Кроме того, Гончарук отметил, что, по его мнению, атаки на правительство продолжаться с той целью, чтобы настроить членов правительства друг против друга.

Как сообщал УНН, в записях разговоров из кабинета премьера, Гончарук сказал, что у президента "очень примитивное, в этом смысле, очень простоте понимание экономических процессов" и "туман в голове".

Как сообщал УНН, Зеленский решил дать шанс Гончаруку и его правительству.

Напомним, 17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал его Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Ранее в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

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