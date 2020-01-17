Кадрові зміни та концепція зарплат: які завдання Зеленський поставив Гончаруку

“Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку важливих завдань”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, уряд повинен представити Главі держави нову концепцію заробітних плат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні.

“Це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу мати спільну думку з вами й міністрами, що такі зарплати можуть бути сьогодні в Україні у такій ситуації, в якій перебуває наша економіка. Коли ви і ваш уряд піднімете економіку — можна буде піднімати ці заробітні плати”, — наголосив Президент.

Зеленський зазначив, що з тими міністрами, які не погодяться працювати за запропоновану урядом зарплату, доведеться прощатися.

“Заробітні плати повинні бути нормальними, такими, на які можна нормально жити, й повинні відповідати статусу посадовців”, — зауважив Президент.

Також Глава держави поставив Прем’єр-міністру завдання врегулювати ситуацію з преміями, які передбачаються топ-менеджерам НАК “Нафтогаз України” за отримання компенсації від ПАТ “Газпром”.

“Вони повинні не тільки бути прагматичними менеджерами, а й залишатися людьми, знайти вихід з цієї ситуації. Якщо вони не почують вас, тоді вони почують людей, юристів. Чи буде повністю перезавантажено НАК „Нафтогаз“. І ми з вами повинні розробити стратегію, як це тоді зробити”, — зазначив Зеленський.

Крім того, Президент наголосив на важливості зміцнення уряду шляхом проведення кадрових змін.

“У мене немає жодної підстави думати про те, що хтось із них нечесна людина чи вони непрофесійні. Я пам’ятаю, яким чином ви добирали цей уряд, як ми спілкувалися з вами і з ними, як бачили їхню стратегію та їхню команду. Але ми з вами хочемо зміцнення уряду. Тому я вас дуже прошу знайти слабкі місця й замінити тих чи інших керівників міністерств, згідно з їхніми професійними даними”, — сказав Глава держави.

Також Зеленський заявив про необхідність переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади. Зокрема, йдеться про розділення функцій у низці міністерств.

“У нас було об’єднання деяких міністерств. На початку це було правильне рішення, тому що у нас професійний, кадровий голод і невеликий бюджет. Мені здається, час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені”, — наголосив він.

Зеленський також попросив очільника Кабміну налагодити роботу з народними депутатами всіх фракцій і з парламентськими комітетами.

“Ви — глибоко в економіці, в сучасних процесах, які відбуваються в уряді. Наші депутати цього не знають. І коли вони отримують законопроекти — рішучі, реформаторські, іноді непопулярні, — вони не мають часу з ними навіть ознайомитися, нормально попрацювати в комітетах. Це — ненормально”, — зазначив Глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань.

Як повідомляв УНН, 17 січня Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.

Раніше у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він “повний профан”.

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії “Слуга народу”, під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, “захмарні” зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших “зливів” з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб “кожен українець відчув реальні зміни”.