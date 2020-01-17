Зеленський вирішив дати шанс Гончаруку і його уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань, передає УНН з посиланням на Telegram-канал Офісу Президента.
Зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерам держкомпаній, звільнення очільників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.
“Я вирішив надати вам і вашому уряду шанс, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі й турбують наше суспільство, — сказав Президент, звертаючись до Олексія Гончарука. — Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично”.
Варто нагадати, що уряд України продовжує працювати у штатному режимі до того моменту, поки Президент Володимир Зеленський не ухвалить рішення про те, хто має залишитись в команді. Про це заявив Прем’єр міністр України Олексій Гончарук, виступаючи у парламенті України.