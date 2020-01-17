Зеленский решил дать шанс Гончаруку и его правительству
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством ряд неотложных задач, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Президента.
В частности, были обсуждены оптимизации работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, освобождение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.
“Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество, — сказал Президент, обращаясь к Алексею Гончаруку. — Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически”.
Стоит напомнить, что правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока Президент Владимир Зеленский не примет решение о том, кто должен остаться в команде. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая в парламенте Украины.