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Зеленский решил дать шанс Гончаруку и его правительству

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством ряд неотложных задач, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Офиса Президента.

Зеленский решил дать шанс Гончаруку и его правительству

В частности, были обсуждены оптимизации работы Кабмина, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, освобождение руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживание диалога с парламентом.

“Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество, — сказал Президент, обращаясь к Алексею Гончаруку. — Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически”.

Стоит напомнить, что правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока Президент Владимир Зеленский не примет решение о том, кто должен остаться в команде. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая в парламенте Украины.

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