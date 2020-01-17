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Кадровые изменения и концепция зарплат: какие задачи Зеленский поставил Гончаруку

Киев • УНН

 • 17934 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьером-министром Алексеем Гончаруком поставил перед правительством ряд задач, среди которых новая концепция заработных плат и проведения кадровых изменений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Кадровые изменения и концепция зарплат: какие задачи Зеленский поставил Гончаруку

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством ряд важных задач", - говорится в сообщении.

В частности, правительство должно представить главе государства новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

"Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику - можно будет поднимать эти заработные платы", - подчеркнул Президент.

Зеленский отметил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придется прощаться.

"Заработные платы должны быть нормальными, такими, на которые можно нормально жить, и должны соответствовать статусу должностных лиц", - отметил Президент.

Также Глава государства поставил Премьер-министру задачу урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК "Нафтогаз Украины" за получение компенсации от ПАО "Газпром".

"Они должны не только быть прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми, найти выход из этой ситуации. Если они не услышат вас, тогда они услышат людей, юристов. Будет ли полностью перезагружен НАК "Нафтогаз". И мы с вами должны разработать стратегию, как это тогда сделать", - отметил Зеленский.

Кроме того, Президент подчеркнул важность укрепления правительства путем проведения кадровых изменений.

"У меня нет никаких оснований думать о том, что кто-то из них нечестный человек или они непрофессиональные. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, согласно с их профессиональными данными", - сказал глава государства.

Также Зеленский заявил о необходимости переформатировать отдельные центральные органы исполнительной власти. В частности, речь идет о разделении функций в ряде министерств.

"У нас было объединение некоторых министерств. В начале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", - подчеркнул он.

Зеленский также попросил главу Кабмина наладить работу с народными депутатами всех фракций и с парламентскими комитетами.

"Вы - глубоко в экономике, в современных процессах, которые происходят в правительстве. Наши депутаты этого не знают. И когда они получают законопроекты - решительные, реформаторские, иногда непопулярные, - у них нет времени с ними даже ознакомиться, нормально поработать в комитетах. Это - ненормально", - отметил Глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и поставил перед правительством ряд неотложных задач.

Как сообщал УНН, 17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Ранее в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

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