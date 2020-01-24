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Зеленский про Гончарука: Он - хорошая машина

Киев • УНН

 • 16532 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что глава правительства Алексей Гончарук пока что нужен стране, назвав его при этом “хорошей машиной”. Об этом Зеленский сказал в интервью израильскому “9 канала”, передает УНН.

Зеленский про Гончарука: Он - хорошая машина

Зеленский рассказывал о том, как нужно проводить кадровые изменения, необходимость подбирать идеальную команду, которую затем необходимо почистить. В свою очередь, на эту реплику интервьюер отметил, что президент все же оставил на своем посту премьер-министра Гончарука.

“Оставил. Я считаю, что всему есть объективные причины. Как сказать... Как хорошая машина. Он — хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек. И вещи, которые мы обговорили, нюансы, он должен их изменить. Он устанет — он пойдет. Он не справится — он освободит это кресло. Это справедливо. Но еще немножечко нужно ему времени, чтобы показать результат”, — сказал Зеленский.

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По мнению президента премьер еще “имеет пыл”, поскольку занимает должность только пятый месяц.

Как сообщал УНН, Зеленский решил дать шанс Гончаруку и его правительству.

Напомним, 17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал ее Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Ранее в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он “полный профан”.

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