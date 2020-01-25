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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Зеленський розповів про мету переговорів з Путіним

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Прямий діалог з президентом РФ Володимиром Путіним потрібний, щоб повернути на батьківщину утримуваних у Росії українців, пояснив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ізраїльському “9 каналу” в п’ятницю, 24 січня, передає УНН.

Зеленський розповів про мету переговорів з Путіним

“Я по-іншому людей не заберу. Для мене це набагато важливіше амбіцій”, — підкреслив він.

Зеленський назвав результатом прямого діалогу з Путіним повернення моряків та кораблів, затриманих Росією в листопаді 2018 року біля Керченської протоки. Це відбулося до відновлення зустрічей у “нормандському форматі” за участі Німеччини, Франції, України та Росії, відзначив украинский президент.

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На його думку, Україна не є єдиною стороною, зацікавленою в урегулюванні конфлікту на Донбасі. “У мене відчуття, що це також потрібно Росії, це також потрібно Європі”, — заявив Зеленський. Президент назвав конфлікт “великою бідою”, що “назавжди залишить шрам між Україною та Росією”.

При цьому Київ не бачить врегулювання конфлікту “без повернення територіальної цілісності” України, підкреслив Зеленський. “Повернення територій в Україну казатиме про те, що війна закінчилася, треба далі якось жити. Жити, не вбиваючи один одного”, — сказав він.

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Як наголошує Зеленський, питання виведення військ із окупованої території Донбасу залежить лише від Російської Федерації. “У плані виведення військ із тимчасово окупованої території, тут, звісно, лише Росія це може зробити, лише вони. Ці війська має бути виведено з нашої території. Тут я поки що не бачу рішення”, — зазначив президент.

Нагадаємо, що Зеленський та Путін домовилися про обмін утримуваними особами на початку грудня на саміті в “нормандському форматі” в Парижі. Обмін відбувся 29 грудня, а вже 31 грудня президенти обговорили підготовку нового обміну.

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