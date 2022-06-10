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Зеленский: россия хочет разбить каждый город Донбасса

Зеленский: россия хочет разбить каждый город Донбасса

Киев • УНН

 • 195073 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что на Донбассе остается очень напряженная ситуация, передает УНН.

Цитата

“Продолжаются очень жестокие бои на Донбассе. Каждый день повторяю эти названия: Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Славянск, многие другие. Повторяю на совещаниях с военными, с дипломатами, в разговорах с представителями государств-партнеров. россия хочет разбить каждый город Донбасса, каждый — это не преувеличение. Как Волноваху, как Мариуполь. Все эти руины в когда-то счастливых городах, черные следы от пожаров, воронки от взрывов — это и есть все, что может дать россия соседям, Европе, миру. Пожалуй, это самый быстрый пример полной деградации любого государства — тот путь, который прошло российское государство за 107 дней”, — сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что военные ВСУ прилагают максимальные усилия, чтобы остановить врага.

“Украинские военные делают все, чтобы остановить наступательные действия оккупантов. Насколько это возможно. Насколько хватает тяжелого оружия, современной артиллерии — всего того, что мы спрашивали и продолжаем спрашивать у наших партнеров”, — добавил он.

Напомним

Зеленский рассказал, почему контроль над Украиной важен для россии.

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