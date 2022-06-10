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Зеленський: росія хоче розбити кожне місто Донбасу

Зеленський: росія хоче розбити кожне місто Донбасу

Київ • УНН

 • 195074 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що на Донбасі залишається вкрай напружена ситуація, передає УНН.

Цитата

“Тривають дуже жорстокі бої на Донбасі. Щодня повторюю ці назви: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Словʼянськ, багато-багато інших. Повторюю на нарадах з військовими, з дипломатами, у розмовах з представниками держав-партнерів. росія хоче розбити кожне місто Донбасу, кожне — це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Усі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів — це і є все, що може дати росія сусідам, Європі, світу. Мабуть, це найшвидший приклад повної деградації будь-якої держави — той шлях, який пройшла російська держава за 107 днів”, — сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що військові ЗСУ докладають максимальних зусиль, аби зупинити ворога.

“Українські військові роблять усе, щоб зупинити наступальні дії окупантів. Наскільки це можливо. Наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії — усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати в наших партнерів”, — додав він.

Нагадаємо

Зеленський розповів, чому контроль над Україною важливий для росії.

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