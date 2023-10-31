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Зеленский провел Ставку: обсудили безопасность в Черном море и в Одесской области и "зерновой коридор"

Киев • УНН

 • 35844 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где говорили о безопасности в Черном море и Одесской области, событиях на фронте и наращивании собственного производства вооружения, сообщает УНН.

Зеленский провел Ставку: обсудили безопасность в Черном море и в Одесской области и "зерновой коридор"

Цитата

"Длительная, важная Ставка. В Международный день Черного моря - о безопасности именно в этом регионе. Беспрепятственная работа "зернового коридора". Борьба с действиями врага, которые ставят под угрозу мирное судоходство. Снижение возможностей вражеского флота. Доклады командующего ВМС ВСУ Неижпапы, начальника ГУР МО Буданова, главы СБУ Малюка", - сообщил Зеленский в Telegram.

Кроме того, по словам президента, на заседании ставки обсудили ситуацию с безопасностью в Одесской области - защиту людей, энергетических объектов, портовой инфраструктуры.

Также речь шла об усилении региональной системы ПВО и защите объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах. Докладывал Командующий Воздушных сил Николай Олещук.

По словам Зеленского, обсудили и ситуацию на фронте. "Купянск, Авдеевка, Херсон. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Гнатова, Москалева, Содоля", - сообщил Зеленский.

Одной из тем также было наращивание отечественного производства артсистем и артснарядов стандарта НАТО и графики поставок вооружения от партнеров. Докладывали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

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